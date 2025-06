O São Paulo concluiu na manhã desta quarta-feira (11) os últimos ajustes para o confronto diante do Vasco da Gama, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quinta-feira (12), às 21h30, no estádio do Morumbis.

Sob o comando de Luis Zubeldía, o elenco foi dividido: enquanto os prováveis titulares participaram de um treino tático focado em posicionamento e bolas paradas, os demais atletas realizaram atividades técnicas em campo reduzido.

A principal novidade do dia foi a presença integral do atacante Juan Dinenno. Recém-regularizado no BID da CBF, o argentino de 30 anos, que chegou do Cruzeiro com vínculo até o fim da temporada, pode figurar pela primeira vez entre os relacionados.

O volante Bobadilla, que atuou pela seleção do Paraguai na derrota para o Brasil na noite anterior, em Itaquera, esteve no gramado e participou normalmente da movimentação. Já o meia Pedrinho Alves, recém-chegado do Egito após defender a Seleção Brasileira Sub-20 em amistosos, apenas se reapresentou, sem treinar em razão do desgaste da viagem.

Outro que retorna de compromissos internacionais é o zagueiro Ferraresi. Titular da Venezuela na derrota para o Uruguai, ele é esperado em São Paulo ainda nesta quarta e pode ser mais uma opção para o duelo contra os cariocas.

Por outro lado, o Tricolor ainda sofre com uma extensa lista de desfalques. Estão fora Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas Moura (lesão no joelho direito), Ferreira (problema na fáscia plantar), Marcos Antonio e Oscar (ambos com lesão muscular na coxa esquerda), além de Ruan, que segue em tratamento por dores no joelho.

Veja abaixo provável escalação do São Paulo:

Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Alisson, Pablo Maia, Luciano e Enzo Díaz (Lucca); Lucas Ferreira e André Silva.

Andre Silva deve ser titular no Tricolor (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Como chegam São Paulo e Vasco para o duelo?

Vivendo momentos distintos, mas igualmente pressionados, São Paulo e Vasco tentam reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista ocupa atualmente a 13ª colocação, com 12 pontos somados e um aproveitamento modesto de 36%. A equipe comandada por Luis Zubeldía vem de duas derrotas consecutivas e venceu apenas duas vezes na competição. Com seis empates e três derrotas, o time começa a se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Vasco aparece duas posições abaixo na tabela, em 15º, com 10 pontos — mesma pontuação do Fortaleza, que abre o Z-4. Sob o comando de Fernando Diniz, que retornou durante a disputa do torneio, o Gigante da Colina tem retrospecto preocupante: dois triunfos, um empate e sete derrotas. A última delas aconteceu em casa, diante do Red Bull Bragantino, aumentando a pressão sobre o time carioca na luta para se afastar do descenso.