São Paulo sem reforços: veja quais estratégias podem ser usadas no ataque

Com André Silva lesionado, Calleri fora de combate e Ryan Francisco indisponível, o São Paulo enfrenta um cenário delicado no setor ofensivo. Restando apenas uma semana para inscrever novos jogadores desde que estivessem livres no mercado até o dia 2 de setembro, o clube precisa buscar alternativas internas. Diante desse limite, o Tricolor pode recorrer a soluções caseiras para minimizar os impactos das ausências no ataque.

Quatro nomes podem ser improvisados com esta função de "nove", podendo ser uma dupla para Luciano, por exemplo. No caso, Rigoni, Tapia, Ferreirinha e Dinenno.

Gonzalo Tapia

Convocado para a seleção chilena nesta Data Fifa, Gonzalo Tapia pode ser considerado uma peça polivalente para o ataque, o que chamou a atenção de Hernán Crespo. Ou seja, é capaz de atuar tanto pelos lados quanto mais centralizado, exatamente como o técnico sinalizou que queria quando indicou sua contratação.

Esta capacidade de atuar centralizado ajuda. Na sua carreira, já chegou a ser improvisado como um camisa nove em alguns momentos. Mesmo que consiga pensar o jogo, a precisão nas finalizações, às vezes, deixa a desejar.

Tapia foi um pedido de Hernán Crespo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Dinenno

Ainda com pouco espaço com Hernán Crespo, Dinenno também pode ser outra adaptação. O atleta chegou justamente para ser uma reposição para Calleri, após o argentino operar o ligamento cruzado anterior.

Com perfil de jogador de área, Dinenno se destaca especialmente pelo jogo aéreo, muito por conta da sua estatura e bom posicionamento em bolas alçadas. O jogador costuma atuar bastante na área do gol, tendo em vista seus trabalhos passados. Pensando em alguém que consiga concluir as jogadas, pode buscar seu espaço com o técnico.

Juan Dinenno ainda não conquistou o espaço no São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Ferreirinha

Ferreirinha tem bons números este ano. O jogador tem oito gols marcados. Diferente de Calleri, é um jogador com menos imposição física, mas muito rápido e estrategista. Com a posição ajustada, consegue impor alguns contra-ataques. Nesta temporada, chegou a atuar neste esquema, ao lado de Luciano, por exemplo.

O jogador tem sido um dos destaques, após uma arrancada nos últimos meses.

Ferreirinha tem sido destaque no ataque do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Emiliano Rigoni

Último reforço contratado pelo São Paulo, Emiliano Rigoni é um velho conhecido de Crespo e tem confiança do técnico. O jogador não é um nove de origem, mas tem algumas características que podem encaixar.

Sabe chegar, funciona como atacante de mobilidade e já chegou a ser improvisado como nove em algumas oportunidades na sua carreira também. No período em que trabalhou com Hernán Crespo no São Paulo, seus números foram bem mais expressivos.

Rigoni entrou em campo 25 vezes, sendo titular em 22 delas, e registrou 10 gols e cinco assistências, participando de um gol a cada 121 minutos. Criou cinco grandes chances, distribuiu em média 1,6 passes decisivos por jogo e apresentou aproveitamento de 42% nas oportunidades claras. Finalizou em média duas vezes por partida, com 0,8 arremates certos, e precisou de 5,1 finalizações para marcar. Nos dribles, teve aproveitamento de 67%, sofreu 0,4 faltas por jogo. Todos os números são do Sofascore.

Rigoni está treinando com o elenco no SuperCT (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Quando o São Paulo volta a campo?

O São Paulo volta a campo no domingo, dia 14 de setembro. É o primeiro jogo após a pausa desta Data Fifa. O Tricolor enfrenta o Botafogo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.