Protagonismo de Isac Silva garante o penta do São Paulo na Copa do Brasil Sub-20

Isac Silva foi um dos grandes nome de mais uma conquista do Sub-20 do São Paulo. Nesta terça-feira (10), o Tricolor se sagrou campeão da Copa do Brasil da categoria em uma vitória por 2 a 1, com gols de Nicolas e do zagueiro. A equipe enfrentou o América-MG na Arena Independência.

continua após a publicidade

O Tricolor foi superior em praticamente toda a partida, mas após o gol do empate do time da casa, e, em um time cheio de bons atacantes, um herói 'improvável' apareceu sozinho dentro da pequena área para marcar o gol do título, Isac Silva.

➡️Acertado com novo clube, Dinenno anuncia saída do São Paulo

Disputada desde 2012, a Copa do Brasil sub-20 tem o São Paulo como seu maior vencedor. Com o quinto título conquistado, o clube ampliou ainda mais sua vantagem no topo do ranking, abrindo três troféus de diferença para o segundo colocado, o Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

(Foto: Cris Mattos/São Paulo FC)

Isac foi o grande nome da competição

Um dos nomes mais marcantes da final, Isac Silva chegou ao São Paulo em fevereiro de 2025 e rapidamente assumiu papel de destaque, tornando-se uma das referências do elenco. O zagueiro chamou a atenção do Tricolor após excelente temporada no RB Bragantino, clube pelo qual chegou a estrear profissionalmente durante o Campeonato Paulista, sob comando de Pedro Caixinha.

Em 2024, ele também defendeu a seleção brasileira sub-17, sendo campeão do Sul-Americano da categoria. O São Paulo adquiriu 80% dos seus direitos econômicos e firmou contrato até o fim de 2027.

continua após a publicidade

Ao longo do ano, Isac se consolidou como um dos pilares defensivos da equipe. Aproveitou bem as chances recebidas e se tornou presença constante entre os titulares do sub-20. Seu desempenho despertou interesse da comissão técnica de Hernán Crespo, que já o relacionou para jogos do time principal, embora a estreia ainda não tenha acontecido.

Segundo dados do OGol, Isac disputou 37 partidas na temporada e apresentou números de destaque. No Campeonato Paulista sub-20, em que o São Paulo terminou como vice, ele foi o jogador com mais passes certos, além de aparecer como o terceiro em cortes e líder em chutes bloqueados entre atletas dos 77 clubes participantes. Um nome que merece atenção para o futuro próximo.