Bastidores do São Paulo: conselheiros vivem movimento para reorganizar grupos políticos

Em 2026, o ano político do São Paulo será bem tenso. Com eleições se aproximando, o time começa a se movimentar tanto pelo lado que será lançado pelos apoiadores de Julio Casares, atual presidente, quanto o lado que será o nome da oposição. O Lance! apurou que a "dança das cadeiras" já está se movimentando. A reportagem confirmou que, entre a oposição, grupos de conselheiros estão começando a se dividir.

Ao todo, os grupos estão divididos da seguinte maneira:

Grupo Participação (Coalizão) – comandado por Themis Almeida e Vinicius Pinotti, reúne 54 conselheiros. Grupo Movimento São Paulo (Coalizão) – liderado por Antonio Donizete Gonçalves (Dedé) e Douglas Schwartzmann, conta com 40 conselheiros. Grupo Legião Tricolor (Coalizão) – sob liderança de Carlos Belmonte, também soma 40 conselheiros. Grupo Força São Paulo (Coalizão) – dirigido por Olten Ayres, possui 28 conselheiros. Grupo Vanguarda (Coalizão) – chefiado por Marcelo Pupo, é formado por 19 conselheiros. Grupo Sempre Tricolor (Coalizão) – liderado por Fernando Bracalle (Chapecó) e Adilson Alves Martins, tem 15 conselheiros.

Grupo Tradição (Oposição) - Líder: Fernando Casa Del Rey

Grupo Raiz (Oposição) - Miguel Augusto

Grupo Legenda (Oposição) - Líder: Roberto Natel

O Lance! apurou que no sábado (6) ocorreu a reunião amplamente comentada entre os integrantes de grupos da oposição, destacada pelo clima de união entre estes três. Na prática, porém, o encontro teve caráter mais motivacional do que estratégico. O ponto considerado relevante foi a postura firme de Marco Aurélio Cunha, que apresentou tom de liderança e sinalizou disposição para assumir papel de destaque.

Grupos políticos do São Paulo estão começando a se movimentar (Divulgação/São Paulo)

MAC está começando a se movimentar mais visando o próximo ano. Nas eleições anteriores, existiu um movimento semelhante, mas ao longo das campanhas, os grupos se afastaram. A tendência é que a composição final das chapas dependa das articulações com outros grupos, especialmente os liderados por Pinotti e Belmonte, considerados os aliados mais prováveis para uma união ampla.

As conversas devem avançar nas próximas semanas, quando serão definidos os termos de uma eventual parceria e a participação de cada núcleo na formação da chapa.

Orçamento de 2026 deve ser aprovado na próxima semana

O São Paulo deve ter uma reunião no Conselho Deliberativo no dia 17 de dezembro para votar e aprovar o orçamento para a temporada 2026.