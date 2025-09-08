São Paulo vive final de semana perfeito nas categorias de base

Todas as equipes em ação do São Paulo conquistaram vitórias com goleadas, bons desempenhos e liderança. Dos Sub-11 aos Sub-14, os jogadores mostraram força ofensiva e consistência defensiva, mantendo o clube em destaque nos duelos de mata-mata.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A programação começou logo cedo com o Sub-13 enfrentando o Itaquaquecetuba, fora de casa, às 9h, e goleando o adversário por 5 a 1, com gols de Lucca Navarrete (2), Jorge Fernando, Felipe Silva e um gol contra.

Um pouco depois, foi a vez do Sub-14, às 10h40, que foi até Rio Branco enfrentar o time da cidade. Ruann e Kleber marcaram os gols da vitória por 2 a 0.

continua após a publicidade

Na parte da tarde, a programação dos Made in Cotia continuou e teve mais uma goleada. O Sub-11, sem sofrer gols, venceu o SC Paulinense fora de casa por 4 a 0. Os gols foram de Theo Figueiredo (2), Victor Gabriel e um gol contra.

Logo em seguida, o Sub-12 entrou em campo e também derrotou o SC Paulinense, desta vez por 2 a 0, com gols de Pedro Rocha e Pietro Menezes.

Luca Navarrete marcou dois gols pelo Sub-13 (Foto: Divulgação/ Redes Sociais)

Na disputa do ponto extra, os mais novos venceram por 4 a 3, enquanto os mais velhos foram superados pelo mesmo placar, 4 a 3. Com os resultados, ambas as categorias seguiram na liderança de seus respectivos grupos.

continua após a publicidade

O próximo compromisso das equipes está marcado para o próximo domingo (14), contra o São Bento, no CFA Laudo Natel, em Cotia, às 14h (Sub-11) e às 15h30 (Sub-12).

Resultados do final de semana das categorias de base do São Paulo: