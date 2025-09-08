menu hamburguer
São Paulo

São Paulo vive final de semana perfeito nas categorias de base

Times conquistaram vitórias expressivas em seus grupos

São Paulo viveu dia perfeito na base (Foto: Divulgação)
São Paulo viveu dia perfeito na base (Foto: Divulgação)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 08/09/2025
12:33
  • Matéria
  • Mais Notícias

Todas as equipes em ação do São Paulo conquistaram vitórias com goleadas, bons desempenhos e liderança. Dos Sub-11 aos Sub-14, os jogadores mostraram força ofensiva e consistência defensiva, mantendo o clube em destaque nos duelos de mata-mata.

A programação começou logo cedo com o Sub-13 enfrentando o Itaquaquecetuba, fora de casa, às 9h, e goleando o adversário por 5 a 1, com gols de Lucca Navarrete (2), Jorge Fernando, Felipe Silva e um gol contra.

Um pouco depois, foi a vez do Sub-14, às 10h40, que foi até Rio Branco enfrentar o time da cidade. Ruann e Kleber marcaram os gols da vitória por 2 a 0.

Na parte da tarde, a programação dos Made in Cotia continuou e teve mais uma goleada. O Sub-11, sem sofrer gols, venceu o SC Paulinense fora de casa por 4 a 0. Os gols foram de Theo Figueiredo (2), Victor Gabriel e um gol contra.

Logo em seguida, o Sub-12 entrou em campo e também derrotou o SC Paulinense, desta vez por 2 a 0, com gols de Pedro Rocha e Pietro Menezes.

Luca Navarrete marcou dois gols pelo Sub-13 (Foto: Divulgação/ Redes Sociais)
Na disputa do ponto extra, os mais novos venceram por 4 a 3, enquanto os mais velhos foram superados pelo mesmo placar, 4 a 3. Com os resultados, ambas as categorias seguiram na liderança de seus respectivos grupos.

O próximo compromisso das equipes está marcado para o próximo domingo (14), contra o São Bento, no CFA Laudo Natel, em Cotia, às 14h (Sub-11) e às 15h30 (Sub-12).

Resultados do final de semana das categorias de base do São Paulo:

  1. Sub-13: Itaquaquecetuba 1 x 5 São Paulo (gols: Lucca Navarrete 2, Jorge Fernando, Felipe Silva, 1 gol contra)
  2. Sub-14: Rio Branco 0 x 2 São Paulo (gols: Ruann, Kleber)
  3. Sub-11: SC Paulinense 0 x 4 São Paulo (gols: Theo Figueiredo 2, Victor Gabriel, 1 gol contra)
  4. Sub-12: SC Paulinense 0 x 2 São Paulo (gols: Pedro Rocha, Pietro Menezes)

