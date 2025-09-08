São Paulo vive final de semana perfeito nas categorias de base
Times conquistaram vitórias expressivas em seus grupos
Todas as equipes em ação do São Paulo conquistaram vitórias com goleadas, bons desempenhos e liderança. Dos Sub-11 aos Sub-14, os jogadores mostraram força ofensiva e consistência defensiva, mantendo o clube em destaque nos duelos de mata-mata.
A programação começou logo cedo com o Sub-13 enfrentando o Itaquaquecetuba, fora de casa, às 9h, e goleando o adversário por 5 a 1, com gols de Lucca Navarrete (2), Jorge Fernando, Felipe Silva e um gol contra.
Um pouco depois, foi a vez do Sub-14, às 10h40, que foi até Rio Branco enfrentar o time da cidade. Ruann e Kleber marcaram os gols da vitória por 2 a 0.
Na parte da tarde, a programação dos Made in Cotia continuou e teve mais uma goleada. O Sub-11, sem sofrer gols, venceu o SC Paulinense fora de casa por 4 a 0. Os gols foram de Theo Figueiredo (2), Victor Gabriel e um gol contra.
Logo em seguida, o Sub-12 entrou em campo e também derrotou o SC Paulinense, desta vez por 2 a 0, com gols de Pedro Rocha e Pietro Menezes.
Na disputa do ponto extra, os mais novos venceram por 4 a 3, enquanto os mais velhos foram superados pelo mesmo placar, 4 a 3. Com os resultados, ambas as categorias seguiram na liderança de seus respectivos grupos.
O próximo compromisso das equipes está marcado para o próximo domingo (14), contra o São Bento, no CFA Laudo Natel, em Cotia, às 14h (Sub-11) e às 15h30 (Sub-12).
Resultados do final de semana das categorias de base do São Paulo:
- Sub-13: Itaquaquecetuba 1 x 5 São Paulo (gols: Lucca Navarrete 2, Jorge Fernando, Felipe Silva, 1 gol contra)
- Sub-14: Rio Branco 0 x 2 São Paulo (gols: Ruann, Kleber)
- Sub-11: SC Paulinense 0 x 4 São Paulo (gols: Theo Figueiredo 2, Victor Gabriel, 1 gol contra)
- Sub-12: SC Paulinense 0 x 2 São Paulo (gols: Pedro Rocha, Pietro Menezes)
