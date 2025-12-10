A temporada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim com clima ruim para o torcedor do São Paulo. Individualmente, os jogadores também não despertaram grandes expectativas entre os fãs.

A maior prova disso é que, em enquete do LANCE! nas redes sociais, o jogador mais destacado para os torcedores foi o goleiro Rafael no Brasileirão. O arqueiro participou de 35 partidas, atuando como titular em todas elas. Ao longo da competição, sofreu 38 gols, uma média de 1,1 por jogo, e conseguiu manter a meta zerada em 12 ocasiões, equivalente a 34% dos confrontos. Registrou 3,2 defesas por partida, sendo 2,0 delas em chutes dentro da área, e teve 75% de aproveitamento em bolas defendidas. Nos passes longos, apresentou 31% de acerto. Sua nota média pelo Sofascore foi 7,10.

No Brasileirão 2025, Alan Franco participou de 29 jogos, sendo titular em 28, com média de 79 minutos em campo por partida. Registrou 1,2 desarmes, 0,9 interceptações e 4,3 cortes por jogo, além de recuperar 4,7 bolas por partida. Teve 55% de eficiência nos duelos, ganhando em média 3,5 por jogo, e 60% de aproveitamento nos duelos aéreos. Sofreu 0,4 dribles por jogo e cometeu 1,1 faltas por partida, acumulando sete cartões amarelos. Sua nota média pelo Sofascore foi 6,81.

Luciano disputou 32 jogos no Brasileirão 2025, sendo titular em 24 deles. Marcou nove gols e deu quatro assistências, levando em média 162 minutos para participar de um gol. Finalizou 2,4 vezes por jogo, sendo 0,8 no gol, precisando de 8,4 finalizações para marcar. Converteu 33% das grandes chances e realizou 0,9 passes decisivos por jogo, criando quatro grandes oportunidades para a equipe. Nos duelos teve 52% de eficiência e sofreu 1,4 faltas por partida. Sua nota média pelo Sofascore foi 7,03.

Marcos Antônio atuou em 28 partidas no Brasileirão 2025, sendo titular em 23 delas. Distribuiu quatro assistências e criou nove grandes chances, com média de 1,0 passe decisivo por jogo. Finalizou 0,6 vezes por partida, com 0,1 finalizações no gol, e acertou 75% dos passes longos. Registrou 0,7 desarmes, 0,3 interceptações e recuperou 3,2 bolas por jogo. Teve 37% de eficiência nos duelos e cometeu em média 1,0 falta por partida, recebendo quatro cartões amarelos. Sua nota média pelo Sofascore foi 6,91.

Veja abaixo a porcentagem de votos de cada jogador

Rafael: 92,7%

Marcos Antônio: 2,3%

Luciano: 3,9%

Alan Franco: 1,1%

Rafael foi eleito o destaque do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Temporada do São Paulo

Sem grande destaque nas competições, o time comandado por Hernán Crespo garantiu vaga na Copa Sul-Americana, embora ainda mantenha expectativa de classificação à Libertadores, dependendo do campeão da Copa do Brasil. Para isso, o Tricolor precisa torcer para que Fluminense ou Cruzeiro conquistem o título.

O São Paulo encerrou o Brasileirão 2025 na oitava posição, com 51 pontos em 38 jogos, resultado de 14 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. A equipe marcou 43 gols e sofreu 47, terminando com saldo negativo de quatro tentos.

Na Copa do Brasil, o São Paulo foi eliminado pelo Athletico-PR nas quartas de final. Na partida de ida, o Tricolor venceu o Furacão por 2 a 1, no Morumbi, e jogava por empate ou qualquer vitória na volta. No entanto, mesmo com um jogador a mais, o Furacão venceu o Tricolor por 1 a 0 no tempo normal e depois garantiu a classificação ao vencer por 3 a 0 nas penalidades.

No Campeonato Paulista, o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras nas semifinais. Já na Libertadores, a equipe também caiu nas quartas de final, após perder os dois jogos para a LDU.