A multa mais pesada, no valor de 50 mil dólares, foi direcionada ao treinador por violar o artigo artigo 5.1.11.6 do Manual de Clubes da competição, que fala sobre o atraso das equipes no início da partida ou no retorno do intervalo (caso do São Paulo). Além de Dorival, o clube foi punido em 20 mil dólares pelo mesmo motivo.