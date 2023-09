A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que Rafael Garcia, de 32 anos, foi encontrado com um ferimento na cabeça em meio ao confronto entre torcedores do São Paulo e a Polícia Militar momentos após o título inédito do clube na Copa do Brasil. A confusão ocorreu ainda no entorno do Morumbi e, segundo testemunhas, os agentes estavam agindo com violência e recorrendo a agressões contra os tricolores - impedido o socorro à vítima.