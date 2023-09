- Agora, já são quatro títulos de Copa do Brasil e meu nome estará marcado ao lado de ídolos do esporte, como Zinho e o Roger. Esse troféu é bem especial pra mim porque foi o primeiro que conquistei jogando como titular do começo ao fim do campeonato. Jamais esquecerei disso e é a premiação de todo o meu esforço, dedicação e profissionalismo. Para mim, é motivo de muito orgulho e aproveito para agradecer a todas as pessoas e clubes que acreditaram no meu trabalho e me apoiaram durante a carreira. Com certeza, foi o dia mais especial para mim, ao longo dessa minha trajetória como jogador - completou.