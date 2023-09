Veja as premiações, fase a fase, da Copa Sul-Americana:

Bônus por vitória - US$ 100 mil

Disputa da fase de grupos - US$ 900 mil

Oitavas de final - US$ 550 mil

Quartas de final - US$ 600 mil

Semifinal - US$ 800 mil

Vice-campeão - US$ 2 milhões

Campeão - US$ 5 milhões