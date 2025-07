Como chega o Athletico para encarar o São Paulo na Copa do Brasil?

O São Paulo encara o primeiro desafio pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Athletico nesta quinta-feira, dia 31 de julho, no Morumbis. Com o Athletico na Série B do Brasileiro, o Lance! traz um paranorama de como a equipe chega para enfrentar o Tricolor.

continua após a publicidade

Na segunda divisão, a situação da equipe não é tão tranquila. Neste fim de primeiro turno, o Furacão - rebaixado na última temporada -, está na 11ª colocação da tabela, com sete vitórias, quatro empates e oito derrotas, somando 25 pontos. Ou seja, vive um cenário extremamente complicado, com poucas chances de conseguir o acesso, pelo menos neste estágio.

O Furacão não vence há quatro rodadas, com dois empates (Ferroviária-SP e América-MG) e duas derrotas (Goiás e Volta Redonda). A última vitória foi por 1 a 0 contra o Amazonas, fora de casa, em 5 de julho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

As contas do Athletico na Série B

A média histórica para conquistar o acesso, nas 19 edições dos pontos corridos, mostra o desafio para o Furacão: 62,8 pontos. Nos últimos 10 anos, de 2015 a 2024, a média ficou parecida: 62,9 pontos. Já no recorte mais curto, de cinco anos, fica arredondado em 63 pontos.

Ou seja, com 25 pontos atuais, o Athletico precisa de 38 dos 57 pontos possíveis no segundo turno, com aproveitamento de 66,6%, para alcançar 63 pontos, na média que "garante" o acesso.

continua após a publicidade

Os 38 pontos podem ser divididos de várias formas, como 10 vitórias, oito empates e uma derrota ou 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, assim como 12 vitórias, dois empates e cinco derrotas e 13 vitórias, quatro empates e duas derrotas.

De acordo com o site Chance de Gol, o Furacão tem apenas 7,8% de possibilidade de subir à Série A neste momento. Ou seja, o Athletico precisaria de um "segundo turno perfeito". Isso dividiria as atenções com o mata-mata da Copa do Brasil, por exemplo.

Athletico-PR vive uma situação complicada na Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Paulo De Tarso/AGIF)

Então, a prioridade...

Tendo em vista todo este cenário, uma questão pode ajudar o São Paulo: a prioridade do Athletico-PR será a disputa da Série B. O jogo de ida será no Morumbis, enquanto a volta será na Ligga Arena.

Departamento médico cheio

Embora o São Paulo esteja sofrendo com desfalques importantes, como Oscar, Luiz Gustavo, Calleri, Lucas Moura e Ryan Francisco, além de Ferraresi e Dinenno, o Athletico chega com um departamento médico que já superou todos os números da última temporada, na Série A.

O Furacão terá muitas baixas na defesa. O time não contará com zagueiro Aguirre, o lateral-esquerdo Esquivel, o lateral-esquerdo Léo Derik, o lateral-direito Madson, o volante Raul e nem com o atacante Luiz Fernando.

Histórico do confronto

Athletico Paranaense e São Paulo já se enfrentaram 71 vezes ao longo da história, com vantagem para o time paulista. O Tricolor venceu 26 partidas, contra 21 vitórias do Furacão, além de 24 empates. O equilíbrio é maior quando o mando é do Athletico, que soma 17 vitórias em 37 jogos disputados em casa, enquanto o São Paulo venceu seis vezes e houve 14 empates. Já no Morumbi, a superioridade são-paulina é ampla: 20 triunfos em 34 confrontos, contra apenas quatro vitórias dos paranaenses e dez empates.