Luiz Gustavo comemora gol pelo São Paulo diante do Bahia







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 06/11/2024 - 20:28 • São Paulo

A vitória por 3 x 0 diante do Bahia na noite de terça-feira (5) cravou para o São Paulo uma pontuação superior a que foi conquistada na temporada 2023, mesmo restando apenas seis partidas. A campanha na competição chegou a 54 pontos conquistados na 32ª rodada, contra 53 em 38 jogos no último ano.

A essa altura, na temporada passada, a equipe então comandada por Dorival Jr. já havia conquistado a Copa do Brasil. O título contra o Flamengo foi vencido no fim de setembro. Neste ano, sob comando de Luis Zubeldía, o São Paulo parou nas quartas de final da Copa do Brasil e Libertadores.

Por mais que a equipe tenha tido momentos instáveis no período de maratona de jogos em três competições, reagiu bem às eliminações e, desde a queda para o Botafogo na copa continental, tem três vitórias, um empate e uma derrota. Duas dessas vitórias em jogos considerados de risco maior, como o clássico contra o Corinthians no MorumBis, vencido por 3 x 1, o último duelo na Fonte Nova contra o Bahia.

Luiz Gustavo comemora gol pelo São Paulo diante do Bahia. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Com 18 pontos em disputa até o fim da competição, o elenco de Zubeldía tem a oportunidade de fazer a melhor campanha dos últimos cinco anos no Brasileirão. Em 2020, o São Paulo terminou na quarta posição com 66 pontos e garantiu vaga direta para a Libertadores.

A vitória de terça contra o Bahia fora de casa credencia - e muito - o time para seguir com esse objetivo. Ao analisar os adversários restantes, são três que brigam contra o rebaixamento (Athletico-PR, RB Bragantino e Juventude), e outros dois de meio de tabela, Grêmio e Atlético Mineiro.

O Galo, aliás, enfrentará o São Paulo às vésperas da final da Libertadores. O outro finalista, o Botafogo, é o adversário da última rodada do Brasileirão, marcada para oito de dezembro.