São Paulo vence o Bahia e cola no G4 do Brasileirão

Foto: Jhony Pinho/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 05/11/2024 - 23:31 • São Paulo (SP)

O São Paulo conquistou um ótimo resultado fora de casa nesta 32ª rodada do Brasileirão. Na Fonte Nova, o time comandado por Luis Zubeldía venceu o Bahia, por 3 a 0, com gols de Luiz Gustavo, Wellington Rato e Lucas, chegou aos 54 pontos e colou no G4. Terminar o campeonato entre os quatro primeiros colocados é o objetivo do time paulista para carimbar vaga direta à Libertadores. Atualmente, o Tricolor é o sexto.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Como foi o jogo?

O São Paulo entrou em campo com algumas mudanças, como Jamal Lewis na esquerda, na vaga de Welington, lesionado. Além disso, Ferreira retornou ao ataque, enquanto Sabino formou dupla de zaga com Alan Franco.

O Bahia começou melhor a partida, tentando evitar espaços ao Tricolor, e não precisou de muito tempo para acertar a primeira finalização, com Lucho Rodríguez. Pouco tempo depois, Ademir bateu cruzado e quase tirou o marcador do zero, enquanto o goleiro Rafael era obrigado a trabalhar. O time paulista ensaiava uma reação e teve a primeira oportunidade em contra-ataque de Lucas, que chutou para fora.

Apesar do Bahia tentar as principais jogadas, o São Paulo soube aproveitar um erro grotesco do goleiro Marcos Felipe, que errou a saída de bola e entregou nos pés de Luiz Gustavo, que completou para o gol vazio, aos 40 minutos. No fim do primeiro tempo, Rafael fez mais uma boa defesa após desvio de cabeça de Luciano Juba.

Na etapa complementar, mais uma boa defesa do goleiro Rafael, um dos destaques do Tricolor na partida. Dessa vez, o arqueiro são-paulino defendeu cabeceio de Gabriel Xavier. Mas, aos 20 minutos, quem foi novamente às redes foi o São Paulo, com gol de Wellington Rato que tinha acabado de entrar na vaga de Ferreira. Após erro na saída de bola, o atacante recebeu passe de Luciano na segunda trave e completou. Foi o primeiro gol do jogador nesta temporada. Ele não balançava as redes havia mais de um ano.

A partir daí, o São Paulo soube administrar o resultado. Luciano ainda quase marcou o terceiro, enquanto o Bahia tentou diminuir nos minutos finais. Ainda deu tempo de Lucas marcar um golaço aos 45 minutos. Após contra-ataque puxado por Wellington Rato, o camisa 7 bateu da meia-lua para acertar um bonito gol e dar números finais ao jogo.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Ceni nunca venceu o São Paulo

Desde que iniciou sua carreira como treinador, em 2017, o ex-goleiro e ídolo do São Paulo Rogério Ceni já enfrentou o time paulista 11 vezes, mas nunca venceu. Foram nove derrotas e dois empates no período em que esteve à frente de Fortaleza, Flamengo e Bahia.

O que vem por aí?

Na 33ª rodada do Brasileirão, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Athletico, no Morumbis, no próximo sábado (9), às 21h. O Bahia, por sua vez, vai encarar o Juventude, fora de casa, no mesmo dia, às 19h.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 x 3 SÃO PAULO

32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: terça-feira, 5 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

🥅 Gols: Luiz Gustavo (10‘/1ºT) (0x1), Wellington Rato (20‘/2ºT) (0x2) e Lucas (45'/2ºT) (0x3)

🟨 Cartões amarelos: Jean Lucas, Kanu e Gabriel Xavier (BAH); Marcos Antônio e Sabino (SAO)

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Carlos de Pena), Jean Lucas (Acevedo), Cauly (Rafael Ratão) e Everton Ribeiro; Lucho Rodríguez e Ademir (Everaldo).

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael, Igor Vinícius (Rafinha), Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis (Arboleda); Luiz Gustavo e Marcos Antônio (Liziero); Ferreira (Wellington Rato), Luciano (Rodrigo Nestor) e Lucas; Calleri.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (AB/RJ);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Luiz Claudio Regazone (MASTER/MG);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (AB/PE)