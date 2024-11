Líder de assistências, Wellington Rato encerra jejum no São Paulo

Foto: Jhony Pinho/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 06/11/2024 - 05:15 • São Paulo (SP)

Ao entrar em campo na vitória do São Paulo contra o Bahia, aos 17 minutos do segundo tempo, o meia-atacante Wellington Rato não se escondeu. Pelo contrário, precisou de apenas três minutos em campo para marcar o segundo gol do Tricolor e, ainda, uma assistência para Lucas quase nos acréscimos do duelo na Fonte Nova. Além de mudar a história do jogo, ele também encerrou um jejum.

O meia-atacante já entrou em campo como o maior garçom do São Paulo na temporada e ainda aumentou seu número para nove. No entanto, balançar as redes não vinha sendo algo fácil, já que Rato não marcava havia um ano e três meses, desde o dia 16 de agosto de 2023, contra o Corinthians, pelas semifinais da Copa do Brasil.

Outro ponto importante foi que Rato substituiu Ferreira na partida. Este também não vinha sendo titular desde agosto, quando se lesionou, e ainda precisa de um pouco mais de ritmo de jogo.

Gol e assistência

Aos 20 minutos do segundo tempo, Wellington Rato aproveitou erro na saída de bola e recebeu passe rasteiro de Luciano no na segunda trave apenas para completar para as redes. Aos 45, puxou contra-ataque e serviu Lucas, que marcou um golaço.

