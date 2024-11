Torcedores detonam erro de titular em Bahia x São Paulo: ‘Merece cadeia’

Torcedores do Bahia na Fonte Nova (Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia0







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 22:46 • Salvador (BA)

O São Paulo vence momentaneamente o Bahia por 1 a 0, na Fonte Nova, nesta terça-feira (5), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O gol do Tricolor após um erro de resposição de Marcos Felipe. O goleiro entregou a bola no pé de Luiz Gustavo, que abriu o placar.

O São Paulo, atualmente, ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Brasileirão, com 51 pontos, quatro atrás do Flamengo, o último time do G4. O objetivo do Tricolor é justamente terminar o campeonato entre os quatro primeiros e garantir a vaga direta para a Libertadores.

Caso o placar persista até o fim da partida, o time de Zubeldia somará três pontos e ficará a apenas dois do G4. O Internacional, que também vence neste momento, tem 56 pontos e ocupa a quarta posição. O São Paulo tem 54 pontos.