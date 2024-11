Destaque na vitória do São Paulo, Rafael comenta briga pela Libertadores

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 05/11/2024 - 23:56 • São Paulo (SP)

O goleiro Rafael foi uma peça fundamental da vitória do São Paulo sobre o Bahia, por 3 a 0, fora de casa, na noite desta terça-feira (5). O são-paulino fez, pelo menos, cinco boas defesas durante o duelo e impediu que sua meta fosse vazada. O Tricolor busca uma vaga no G4 do Brasileirão para conquistar o passaporte para a próxima Libertadores.

- Acho que foi um jogo intenso para as duas equipes, brigando pela Libertadores... Sabia que ia ser dificil. A gente fez um jogo sólido na defesa e meio, facilitou pra gente ter mais chances e concluir em gol. Três pontos muito importantes - resumiu o goleiro do São Paulo, após a vitória.

Os gols da partida na Fonte Nova foram marcados por Luiz Gustavo, Wellington Rato e Lucas. O volante, responsável por abrir o placar ainda no primeiro tempo, comentou sobre seu "dia feliz".

- Sem dúvida, o mais importante é ajudar a equipe com três pontos. A gente sabe da nossa responsabilidade e a reta final vai preparar o São Paulo pra próxima temporada. Temos que nos fortalecer. É um dia feliz, aniversário do meu pai, presentado com esse gol e vitória. Feliz aniversário, pai, te amo - disse Luiz Gustavo, ao dedicar o gol ao pai.

Com o resultado positivo, o São Paulo chegou aos 54 pontos e está a apenas dois do Internacional, o quarto colocado na tabela do Brasileirão. A meta do time de Luis Zubeldía é terminar o campeonato com uma vaga direta para a próxima edição da Libertadores, portanto, não pode tropeçar nesta reta final.

