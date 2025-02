São Paulo tem dúvida contra São Bernardo; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o São Bernardo em último jogo pela fase de grupos do Campeonato Paulista. O treino aconteceu neste sábado (22) no CT da Barra Funda.

Membros da diretoria do São Paulo marcaram presença no treinamento e compartilharam alguns registros com Zubeldía.

No trabalho feito para encerrar a preparação para a partida, os jogadores participaram de um rabalho tático de 11 contra 11, que utilizou toda a extensão do gramado. Também aconteceu um ensaio de bolas paradas ofensivas e defensivas.

São Paulo encerrou preparação para enfrentar o São Bernardo (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)

Provável escalação do São Paulo para enfrentar o São Bernardo

Tricolor tem dúvida no meio de campo. Alisson ainda segue em tratamento de um inchaço no tornozelo e não deve ser relacionado. Contra a Ponte Preta, Bobadilla foi opção. A dúvida seria entre ele e Marcos Antônio.

No mais, a escalação não deve sofrer grandes alterações. Mesmo que classificado para as quartas de final, tem pela frente a necessidade de decidir o mando de campo. O São Paulo briga pelos três pontos para se assegurar na liderança da tabela.

O São Paulo pode ir a campo com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Pablo Maia e Bobadilla (Marcos Antônio); Oscar, Luciano e Lucas; Calleri.

O jogo contra o São Bernardo acontece neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio.