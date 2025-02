Aproveitamento recente do São Paulo aumenta pressão em Zubeldía

Mesmo classificado à próxima fase do Campeonato Paulista, Zubeldía tem seu trabalho questionado à frente do comando técnico do São Paulo. Um dos motivos é o aproveitamento do time desde a reta final da última temporada.

Sem Alisson, Bobadilla deve ser mantido como titular do São Paulo no Paulistão

As cinco partidas consecutivas sem vitórias atualmente, somadas à reta final do Campeonato Brasileiro de 2024, fazem com que o São Paulo tenha apenas 38% de aproveitamento dos pontos conquistados no período.

Em 14 partidas, o São Paulo conquistou quatro vitórias, incluindo o clássico diante do Corinthians, quatro empates e sofreu seis derrotas. O saldo de gols ficou zerado, com 18 gols marcados e o mesmo número sofrido.

– Faltou um pouco de entrega de todo o time – afirmou Oscar, principal contratação do clube para a temporada, após a derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta.

Como o último compromisso da equipe na fase regular do estadual será seguido por uma semana livre, a tendência é que Zubeldía escale o time com força máxima, exceto pelos jogadores em transição física. A necessidade de vencer para garantir a primeira colocação da chave também pesa na decisão.

Zubeldía comanda o São Paulo em duelo contra o Santos, pelo Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo no Paulistão

O baixo aproveitamento recente prejudicou a luta do São Paulo pelo título do Paulistão. O time, no entanto, garantiu a classificação para o mata-mata da competição com antecedência e precisa de uma vitória simples para assegurar o mando de campo nas quartas de final.

A equipe comandada por Luis Zubeldía volta a campo no próximo domingo (23), contra o São Bernardo, no Estádio Municipal 1º de Maio, às 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do torneio estadual.