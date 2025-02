São Paulo tem retrospecto ruim como visitante às vésperas de jogo ‘decisivo’

O São Paulo tem jogo decisivo contra o São Bernardo neste domingo (23). Mesmo classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o jogo pode definir se o Tricolor terá seu mando de campo contra o Novorizontino na decisão que o aguarda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O confronto contra o São Bernardo acontecerá no Primeiro de Maio. Mas o time tem um retrospecto ruim em jogos disputados como visitante nesta temporada.

Nesta temporada, o São Paulo jogou onze partidas. Destas, sete aconteceram longe do estádio do Morumbis. Isso inclui também os dois jogos como mandante contra a Inter de Limeira e Velo Clube, que aconteceram no Mané Garrincha.

continua após a publicidade

➡️ Elenco do São Paulo faz reunião fechada para discutir situação do time

Desta parcela de jogos, foram duas derrotas, quatro emaptes (contando os jogos de Brasília) e somente uma vitória, contra a Portuguesa, por 2 a 1.

O jogo contra o São Bernardo pesa. Além da procura pelo mando de campo, o São Paulo ainda encara uma forte pressão. O Tricolor não vence há cinco jogos.

continua após a publicidade

Zubeldía volta de suspensão e retorna para o comando do Tricolor (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Qual a situação do São Paulo no Paulistão?

Apesar da classificação antecipada para as quartas do Campeonato Paulista, a equipe agora luta para manter a liderança do Grupo C e garantir a vantagem de decidir em casa no Morumbis.

Para garantir o mando de campo, em um cenário ideal, o São Paulo precisa vencer o São Bernardo na última rodada da fase de grupos.

Atualmente, o Tricolor soma 16 pontos, enquanto o Novorizontino, vice-líder do grupo, tem 15. O adversário ainda tem um compromisso na fase de grupos, contra o Botafogo-SP, no mesmo dia.

Outra possibilidade para o São Paulo garantir a liderança é o Novorizontino não vencer. Em caso de empate, o Tricolor não precisaria somar pontos adicionais, já que possui uma vitória a mais que o concorrente direto.