A base do São Paulo, reconhecida por revelar talentos para o futebol mundial, ganhou mais destaque com as finais das competições europeias de 2025. Com todas as decisões definidas, um dado chama a atenção: Cotia estará representada em cada uma delas.

Há jogadores formados no clube nas finais da Champions League, Europa League e Conference League. Entre os nomes, estão atletas que, além de brilharem na Europa, também renderam cifras milionárias aos cofres do São Paulo.

Lucas Beraldo - Champions League

Lucas Beraldo foi anunciado pelo PSG em janeiro de 2024. O time francês enfretará a Inter de Milão na final da Champions League. Beraldo foi essencial na temporada do São Paulo em 2023 e fechou um acordo com o time francês até 2028.

A operação custou cerca de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões, na cotação atual) aos cofres parisienses. 60% do valor foi destinado ao clube paulista, enquanto os 40% restantes foram divididos igualmente entre o jogador e o XV de Piracicaba, seu primeiro clube.

O PSG venceu o Arsenal por 2 a 1, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League, nesta quarta-feira (7), no Parque dos Príncipes. Fabian Ruiz abriu o placar, e Hakimi ampliou para os franceses, enquanto Saka descontou para os Gunners.

Beraldo rendeu milhões ao São Paulo (Foto: Divulgação/PSG)

Antony - Conference League

Antony é outro revelado em Cotia presente em uma final europeia. No caso do jogador, está na disputa do título da Conference League, pelo Betis.

Emprestado pelo Manchester United ao Real Betis, o atacante brasileiro Antony vive grande fase na Espanha. Antes, havia sido negociado pelo São Paulo ao Ajax por 100 milhões de euros (R$ 517,74 milhões na cotação da época).

Antony fez um belo gol de falta na partida entre Real Betis e Fiorentina, pela volta da semifinal da Conference League. Agora, se prepara para disputar a final contra o Chelsea.

Antony comemora gol pelo Real Betis diante da Fiorentina, pela Europa League (Foto: Reprodução/Instagram)

Casemiro - Europa League

Pelo Manchester United, Casemiro disputará a final da Europa League. O jogador foi revelado na base tricolor, mas negociado há mais de dez anos.

O time de Rúben Amorim goleou o Athletic Bilbao por 4 a 1 em Old Trafford, e se classificou depois de já ter triunfado por 3 a 0 no País Basco. Casemiro foi autor de um dos gols.

Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Tottenham na final da competição.