O São Paulo lançou, nesta sexta-feira (9), uma nova camisa desenvolvida pela New Balance, em homenagem ao "Grey Days", iniciativa tradicional da fornecedora de material esportivo. A peça celebra os goleiros do clube e remete ao uniforme usado na conquista do Campeonato Paulista de 1975.

continua após a publicidade

O “Grey Days” é comemorado desde 2018 e funciona como uma espécie de “aniversário” da marca, com foco em peças cinzas, cor considerada símbolo da identidade visual da empresa. No modelo lançado pelo São Paulo, a inscrição “Paulistão 1975 – 50 anos” aparece como referência direta ao título estadual daquele ano, quando os goleiros usaram uniforme cinza.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A camisa tem caráter comemorativo e não integra a linha oficial de uniformes para jogos. Trata-se de uma edição especial, tradicionalmente lançada pela New Balance, sem previsão de uso frequente nas partidas da temporada.

continua após a publicidade

➡️São Paulo estuda futuro de Lucas Ferreira, alvo de time da Série A

Quanto custa a nova camisa cinza do São Paulo?

As peças estão disponíveis para venda no site oficial da New Balance. Quanto aos valores, está custando R$ 349,99.

Veja as fotos do lançamento