São Paulo se aproxima de acerto definitivo por Marcos Antônio

O São Paulo está cada vez mais próximo de acertar a compra de Marcos Antônio. O volante tem contrato até julho de 2025 e conta com uma cláusula que torna a compra obrigatória em caso de uma meta de 50% dos jogos com 45 minutos batida. Quanto a valores, gira em torno dos R$ 25 milhões.

Carlos Belmonte - diretor de futebol do Tricolor -, falou em entrevista ao programa "Zona Mista" sobre a situação do jogador. O dirigente abriu sobre os estágios das conversas com Marcos, mas também citou sobre o zagueiro Ruan, que também está próximo de um acerto em definitivo. De acordo com as suas palavras, a história com o volante deve desenrolar mais rapidamente.

- Estamos caminhando muito bem para a permanência dos dois atletas aqui. Nesse momento não tem nada fechado ainda, mas o Marcos Antônio está mais avançado, com as conversas andando num ritmo mais rápido. Para o Ruan, também estão andando, nós temos muita convicção de que eles são importantes e temos muito otimismo de que eles possam continuar com a gente - disse Belmonte.

Marcos Antônio agrada diretoria e comissão técnica (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Qual a situação de Marcos Antônio?

Com Luiz Gustavo se recuperando de um tromboembolismo pulmonar e Pablo Maia ainda voltando ao ritmo após lesão, Marcos Antônio começou a ganhar espaço entre os titulares. Atualmente, tem sido a dupla de Alisson no meio-campo.

O acordo com a Lazio prevê um parcelamento em até três vezes anuais, sendo a primeira no ato da compra. O que pode acontecer é o Tricolor tentar uma negociação quanto ao início do pagamento destes valores, segundo apurou o Lance!.