Líder de organizada do São Paulo promete ‘Morumbis hostil’ após briga na Libertadores

Henrique Gomes, o Baby, um dos líderes da Independente - organizada do São Paulo -, se manifestou nas redes sociais após a confusão envolvendo os ataques da torcida do Atlético Nacional ao setor visitante, onde estavam os são-paulinos, no Atanasio Girardot, em Medellin.

A confusão começou após o término da partida, no empate sem gols válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A torcida do Atlético invadiu o setor do Tricolor e começou a atacar os são-paulinos que estavam lá. Entre as reações, foram atirados tijolos, pedras, além do flagra de um torcedor supostamente imitando um macaco, gesto apontado com cunho racista.

Alguns são-paulinos foram feridos e há também a informação que um deles foi detido pela polícia. De acordo com Baby, autoridades estariam cobrando os brasileiros. Após a confusão, o Lance! apurou que a segurança interviu e apazigou.

A decisão das oitavas da Libertadores acontecerá na próxima terça-feira, dia 19, no Morumbis. Diante a torcida tricolor, o São Paulo precisa vencer com um gol de diferença. Se empatarem novamente, será na emoção e nos pênaltis.

No Morumbis, o setor visitante será aberto normalmente para a torcida do Atlético Nacional. Na capital paulista, isso só não acontece com rivais diretos, como Palmeiras, Corinthians e Santos. No mais, Baby prometeu que a torcida não responderá com violência, mas que o Atlético pode esperar um "clima hostil".

Veja o comunicado emitido por líder de organizada do São Paulo

Defendemos a nossa torcida na Colômbia, muito além, da nossa entidade.

Agimos como cinturão humano, sob chuva de pedras e objetos cortantes. Além disso, respondemos na proporção de força necessária à tentativa de invasão em nosso setor.

Lá estavam mulheres, adolescentes, crianças e idosos. A covardia dos torcedores do AN não teve limites.

Faríamos tudo de novo se fosse necessário.

Preservamos a vida e a integridade física dos nossos.

Infelizmente, não de todos. Tivemos torcedores machucados que necessitaram atendimento, em razão de objetos atirados. Inclusive, um senhor atingido com mais de 60 anos.

Estamos sendo cobrados pelas autoridades pelo que fizemos.

Nossa resposta é clara e objetiva: evitamos uma tragédia.

A resposta:

Morumbi HOSTIL e ENSURDECEDOR neles. Os colombianos chegarão e irão embora chocados com a força da nossa torcida.

Daremos lições sobre racismo que praticaram, com faixa no campo e apoio ao time nos 90 minutos.

Garantimos que será impossível o São Paulo não se classificar, tamanha a força da nossa voz no Morumbi.

Não seremos covardes feito eles. Seremos gigantes e ensinaremos que nunca deveriam ter tentado agredir a nossa torcida.

Sem mais, nos vemos na classificação.

(Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Conmebol disse que vai apurar

O Lance! entrou em contato com a Conmebol para entender quais serão os próximos passos. De acordo com o que foi informado, a Conmebol deve investigar o que aconteceu e aplicar devidas punições se necessário.