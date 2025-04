São Paulo atualiza quadros de Oscar e Pablo Maia

O São Paulo atualizou os quadros de Oscar e Pablo Maia nesta sexta-feira (25). Os dois ainda não têm um prazo de retorno definido, mas apresentaram evolução significativa na recuperação de suas lesões.

continua após a publicidade

Pablo Maia se recupera de cirurgia no tornozelo direito. O volante avançou de estágio e agora passa a trabalhar no gramado com a preparação física, junto a Lucas Moura - que também está em processo de transição física, mas deve retornar na próxima semana.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Oscar se recupera de uma lesão muscular na coxa. O meia foi a campo, onde realizou exercícios com bola sob a supervisão do fisioterapeuta Betinho. Além disso, fez uma atividade de corrida no gramado.

continua após a publicidade

➡️São Paulo caminha para renovar com Cédric Soares

O São Paulo ainda não tem novidades quanto a Arboleda. O zagueiro se recupera de uma sobrecarga muscular e deve ser poupado mais vez, com a expectativa de retornar contra o Naútico, semana que vem, pela Copa do Brasil. Neste sábado (26), o time joga contra o Ceará, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

Pablo Maia avançou no seu tratamento (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo lida com retorno próximo de Lucas Moura

O São Paulo definiu uma data para o retorno de Lucas Moura. O veterano está tratando um trauma no joelho desde a semifinal do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que a expectativa é que o jogador esteja de volta na terça-feira (29), contra o Naútico, pela estreia do Tricolor na Copa do Brasil. A partida vale pela ida da terceira fase da competição.

O jogador fez parte dos trabalhos com o grupo atuando como curinga, seguindo com os exercícios específicos da transição.