Ceará x São Paulo: arbitragem é definida para jogo pelo Brasileirão com juiz polêmico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de arbitragem para o jogo entre Ceará e São Paulo, que acontece neste sábado (26), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena Castelão.

No apito, estará Anderson Daronco. Como assistentes, o gaúcho Rafael da Silva Alves e Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. A cabine da arbitragem de vídeo será comandada por Diego Pombo Lopez.

Daronco é um nome polêmico em jogos do São Paulo. Em 2023, pela Copa do Brasil, foi alvo de críticas após anular um gol de Calleri contra o Palmeiras, pelas quartas de final da competição. Na ocasião, anotou falta do zagueiro Diego Costa, ex-jogador do Tricolor, em cima de Zé Rafael, ex-atleta do time alviverde. O VAR recomendou a análise e alegou não ter visto a falta, mas Daronco seguiu com a decisão.

Quanto ao Ceará, o árbitro também se envolveu em alguns jogos polêmicos. Um dos mais recentes em 2024, na final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza, quando expulsou expulsou o goleiro Bruno Ferreira e o atacante Aylo após uma briga. O Vozão venceu nas penalidades.

Daronco é um dos nomes mais famosos da arbitragem brasileira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Veja a escala de arbitragem completa para Ceará x São Paulo