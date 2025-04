São Paulo caminha para renovar com Cédric Soares

O São Paulo caminha para acertar os últimos detalhes da renovação com Cédric Soares. O contrato atual termina no final deste mês, mas tudo indica que será resolvido em breve.

Existe um otimismo por ambas as partes - tanto do jogador quanto do São Paulo. Inclusive, o desejo de renovar já foi demonstrado por Cédric publicamente. A intenção é que o novo vínculo seja válido até o final deste ano.

– Estamos conversando. Há algum tempo que eles também demonstraram interesse em dar continuidade a esse contrato e estamos em conversas nesse momento. Tem sido positivo. Estamos positivos de ambas as partes. Penso que vamos chegar a um acordo e é o que temos nesse momento – disse o português recentemente, após o jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileiro.

O português se tornou um jogador de confiança do elenco e tem conquistado a titularidade no elenco de Luis Zubeldía. A esperança é que os detalhes sejam acertados nos próximos dias.

Cédric Soares chegou ao São Paulo neste ano (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo também caminha para renovar com Marcos Antônio

Além de Cédric, o São Paulo também encaminha para acertar com Marcos Antônio. O meia está emprestado até o dia 30 de junho, mas vem ganhando espaço devido aos desfalques de Pablo Maia e Luiz Gustavo, que devem levar alguns meses para retornar ainda.

A intenção do Tricolor é chegar a um acordo que seja interessante para ambos os lados. O Lance! apurou que as conversas estão avançando, mas ainda não houve um consenso entre as partes.