São Paulo tem prazo para retorno de Lucas Moura

O São Paulo definiu uma data para o retorno de Lucas Moura. O veterano está tratando um trauma no joelho desde a semifinal do Campeonato Brasileiro. O Lance! apurou que a expectativa é que o jogador esteja de volta na terça-feira (29), contra o Naútico, pela estreia do Tricolor na Copa do Brasil. O jogo vale pela partida de ida da terceira fase da competição.

continua após a publicidade

No treino desta sexta-feira (25), o São Paulo atualizou a situação de Lucas Moura. O jogador fez parte dos trabalhos com o grupo atuando como curinga, além de seguir com os exercícios específicos da transição.

Não deve viajar para enfrentar o Ceará, em jogo que acontece neste sábado (26), focado nos seus protocolos de recuperação até o começo da próxima semana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo lidou com bastante cautela no que diz respeito a Lucas Moura. Uma das principais peças do plantel e capitão do elenco, a ideia era voltar a relacioná-lo quando estivesse totalmente recuperado, até para não agravar o quadro.

➡️São Paulo caminha para renovar com Cédric Soares

Lucas Moura é capitão da equipe (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Lucas Moura acompanhou partidas do São Paulo mesmo sem jogar

Mesmo sem jogar, Lucas Moura acompanhou grande parte dos jogos do São Paulo que foram disputados no MorumBIS durante este período. Sempre na beira do gramado, chegou até mesmo a participar de algumas preleções nos vestiários.

continua após a publicidade

Além de Lucas Moura, o Tricolor também contou com a evolução de Oscar e Pablo Maia, que progediram em seus protocolos de recuperação, mas ainda não crava prazos.