São Paulo anuncia renovação com Rafael; veja detalhes

O São Paulo anunciou a renovação de contrato com Rafael até 31 de dezembro de 2027. A renovação com o goleiro já estava nos planos do Tricolor há algum tempo.

O antigo vínculo do defensor iria até o final de 2025. Titular e uma das peças principais do elenco, o novo acordo ainda tem uma cláusula que corresponde a uma possível prorrogração para mais uma temporada, caso cumpra algumas metas.

Ao todo, o goleiro já soma 130 jogos pelo Tricolor: foram 66 partidas em 2023, 51 em 2024 e 13 na atual temporada. Em comunicado emitido pelo São Paulo, Rafael destacou que encara o time como "o projeto da sua vida".

- O São Paulo é o projeto da minha vida, e por isso essa continuidade é muito especial. Estou muito feliz. Nós começamos muito bem esse projeto, com títulos, e espero que a gente possa continuar com a mesma fome de ganhar títulos. E quero vivenciar isso cada dia mais, porque temos um caminho maravilhoso para conquistar mais coisas. Vou fazer o meu melhor para retribuir o carinho que recebo da nossa torcida - disse o arqueiro.

O presidente Julio Casares também falou sobre a renovação. Segundo o dirigente, o clube encara Rafael como "símbolo de um São Paulo vencedor".

- O Rafael é um grande goleiro, grande profissional e um líder de grande caráter. Ele é o símbolo de um São Paulo vencedor, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei. Estamos felizes com a renovação dele - afirmou Casares.

Trajetória de Rafael no São Paulo

Rafael chegou ao São Paulo em 2023. Em sua primeira temporada, foi crucial na campanha do time pela conquista da Copa do Brasil, além da Supercopa do Rei, competição no qual foi eleito como melhor goleiro.

As atuações pelo São Paulo fizeram Rafael receber a primeira convocação pela Seleção Brasileira em 2024, em amistosos contra Inglaterra e Espanha. O defensor também integrou a delegação do Brasil na Copa América disputada em 2024.