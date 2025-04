São Paulo anuncia renovação com Cédric

O São Paulo anunciou a renovação com Cédric na noite desta quarta-feira (30). O Tricolor acertou o vínculo até 31 de dezembro de 2027.

O antigo era válido até hoje, mas era uma certeza que o time iria querer manter Cédric. Existia um otimismo por ambas as partes - tanto do jogador quanto do São Paulo. Inclusive, o desejo de renovar já tinha sido demonstrado por Cédric publicamente.

O português se tornou um jogador de confiança do elenco e tem conquistado a titularidade no elenco de Luis Zubeldía. O jogador comemorou a renovação.

- Estou muito feliz pela renovação até 2027. Acima de tudo, é um orgulho continuar num clube como o São Paulo. Tenho um carinho muito especial no meu coração pelo clube, porque fui acolhido aqui. Criei uma ligação muito forte com os torcedores e com o grupo desportivo. Por isso, quero continuar a minha jornada aqui. Estou contente e agradeço aos meus companheiros, ao treinador pelas oportunidades e aos diretores por acreditarem em mim. Mas, além disso, principalmente aos torcedores que são especiais e me apoiam. O apoio deles tem sido incrível - celebrou.

Julio Casares e Carlos Belmonte também falaram sobre. A diretoria demonstrou apoio e destacou características do ponta.

- Esta renovação até 2027 é o resultado do bom trabalho desempenhado tanto pelo jogador dentro de campo como pelo clube na busca criativa por alternativas para reforçar o time. Cédric chegou ao São Paulo e, com humildade e competência, se estabeleceu como um jogador importante no elenco. Estamos felizes com sua permanência - afirmou Casares.

- O comprometimento demonstrado no dia a dia, a assiduidade nos jogos e o rendimento apresentado dentro do campo não nos deixam dúvidas de que o Cédric, em pouco tempo, se tornou uma peça importante do nosso projeto esportivo - completou Belmonte.

Cédric conquistou a Eurocopa com a Seleção Portuguesa, em 2016, e disputou a Copa do Mundo de 2018. Antes de chegar ao Tricolor, o jogador defendeu Sporting (POR), Académica (POR), Southampton (ING), Internazionale (ITA), Fulham (ING) e Arsenal (ING).

Cédric Soares renovou até 2027 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

