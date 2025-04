São Paulo atualiza quadro de Alan Franco

O São Paulo atualizou o quadro de Alan Franco. Após a partida contra o Náutico, na terça-feira (30), o zagueiro virou preocupação após deixar o jogo com dores no pé esquerdo. Ele deixou o gramado aos 38 minutos do segundo tempo, quando sofreu um pisão no pé. O zagueiro foi para o vestiário com ajuda e mancando bastante.

O Tricolor divulgou que Alan Franco passou por exames e não foi diagnosticada nenhuma lesão óssea, mas agora depende da sua evolução clínica para ser liberado para treinamentos e partidas. Ou seja, deve ser desfalque do time por algum tempo.

Sem Arboleda, que sofre de um quadro de sobrecarga muscular, as opções para a zaga do São Paulo ficam mais restritas. O elenco conta com Ruan, Sabino e Ferraresi. Quando o argentino deixou o gramado do MorumBIS, Sabino quem assumiu a posição.

São Paulo atualizou quadro de Alan Franco (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veja a lista completa de desfalques do São Paulo

Pablo Maia – Transição após cirurgia no tornozelo direito

Lucas – Transição após trauma no joelho direito

Oscar – Transição após lesão na região posterior da coxa esquerda

Luiz Gustavo – Tromboembolismo pulmonar

Arboleda – Sobrecarga muscular na coxa esquerda

Calleri – Cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Henrique – Lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo

Igor Vinícius – Lombalgia

Ferreirinha – Sobrecarga muscular na coxa esquerda

Alan Franco - Sem lesão óssea, mas sob análise