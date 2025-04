Lucas Moura volta a treinar normalmente e pode ser novidade no São Paulo

Lucas Moura treinou normalmente com o restante do elenco do São Paulo e pode ser novidade contra o Fortaleza na sexta-feira (2). O jogador participou de todo o treino coletivo do time. Existia a esperança que Lucas tivesse evolução, algo destacado até mesmo por Luis Zubeldía após a vitória contra o Náutico, na terça-feira (29). O atleta lidava com um trauma no joelho direito.

- Lucas, amanhã é possível que treine com bola e vamos avançando no período de transição. Prefiro falar dos que estão em condições - havia adiantado Zubeldía.

O São Paulo ainda treina na quinta-feira, o que pode definir se, de fato, Lucas Moura será relacionado ou não. Se o retorno não acontecer contra o Fortaleza, existe chance de ser na próxima semana. Na terça-feira, dia 6 de maio, o time viaja até Lima para enfrentar o Alianza Lima, pela Copa Libertadores.

Nos últimos dias, participou das atividades com bola, mas ainda utilizando uma faixa de proteção no joelho onde sofreu o trauma.

Lucas Moura usou uma proteção no joelho nos últimos treinos (Foto: Fellipe Lucena / saopaulofc)

São Paulo tratou lesão de Lucas Moura com cautela

O São Paulo olhou com muita cautela para a lesão de Lucas Moura. O veterano está fora desde a semifinal contra o Palmeiras, pelo Paulista. Em termos médicos, está recuperado, mas o Tricolor teve em mente que não arriscaria antes do tempo. Ao todo, são quase dois meses ausentes.