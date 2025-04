Zubeldía abre o jogo sobre sequência e caminho do São Paulo na temporada

Luis Zubeldía falou sobre o momento que o São Paulo vive na temporada. O Tricolor está invicto há dez jogos e venceu o Náutico por 2 a 1 em primeiro jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

De acordo com o treinador, a sequência de jogos tem mostrado um “bom caminho” e o elenco está conseguido lidar com as três competições que disputa. O argentino tem uma visão positiva sobre a evolução do elenco e tem a compreensão que os jogadores souberam "dar identidade" ao clube.

- Não tivemos a sensação de que deixamos algo por fazer. Não aconteceu, mas a série ainda está aberta e vamos continuar apoiando. A equipe foi se formando com o passar dos jogos, enfrentando os problemas que surgiram. Começaram a aparecer jogadores que deram voz e identidade ao time. E seguimos resolvendo jogo a jogo, muitas vezes com apenas três dias de intervalo entre uma partida e outra - disse Zubeldía.

Zubeldía evitou falar sobre priorizar competições de forma que isso afete alguma competição. Com uma questão complicada no que diz respeito ao departamento médico, o técnico explicou que a dedicação será em peso em todos os jogos.

- Vamos com o melhor que temos, com toda a força possível, apesar da sequência desgastante. Tentamos tratar cada jogo como o mais importante, com rodízio, controle de carga e lidando com as situações que vão aparecendo, como lesões, suspensões, imprevistos. Então, acredito que estamos indo bem, e ainda há um bom caminho pela frente - completou.

Junção entre mais novos e experientes

Zubeldía também exaltou a junção entre os garotos de Cotia e os experientes. Para ele, tem sido uma estratégia que está rendendo.

- A junção entre os jovens e os mais experientes está tendo um bom resultado. Há coisas que podem melhorar, mas tudo no seu tempo. A equipe segue respondendo e acho que estamos em um bom caminho - disse.

Como foi a vitória do São Paulo?

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1, nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor abriu vantagem para o confronto de volta, nos Aflitos, no dia 20 de maio. A noite pertenceu a Luciano. O jogador encerrou o jejum de mais de dois meses sem balançar as redes. Os dois gols ficaram na conta do camisa 10.

Com o resultado, o Tricolor vai jogar a partida de volta nos Aflitos por um empate para se classificar. O Timbu precisa vencer em casa por dois gols de vantagem para avançar, ou por um para levar a decisão para os pênaltis.