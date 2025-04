O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, foi eliminado na semifinal da Champions League Asiática após ser derrotado por 3 a 2 pelo Kawasaki Frontale, em partida disputada nesta quarta-feira (30). A queda do time saudita teve a influência de um nome que deixou sua marca no São Paulo: Erison.

Com passagem pelo Botafogo e conhecido como "El Toro", o atacante se destacou ao dar o passe que resultou no gol de Ayman Yahya, em chute de fora da área, que sacramentou a eliminação do Al-Nassr. Nas quartas de final, Erison também havia sido decisivo, participando da vitória do Kawasaki Frontale por 3 a 2 sobre o Al-Sadd.

No São Paulo, Erison teve uma passagem rápida, entre fevereiro e dezembro de 2023. Estava emprestado e chegou a ficar mais de três meses fora por causa de uma lesão. Ainda assim, é lembrado pela torcida tricolor por um momento marcante: o gol contra o Tigre, pela Copa Sul-Americana daquele ano.

Erison tem fama de quebrar maldições

Por que Erison ficou conhecido como "quebrador de maldição"?

Em 2012, o São Paulo enfrentou o Tigre na final da Copa Sul-Americana em um jogo que não teve fim. Após uma briga entre os jogadores, a equipe argentina se recusou a voltar para o segundo tempo, e o Tricolor foi declarado campeão.

Desde então, muitos torcedores acreditam que o São Paulo foi “zicado” por esse episódio, alimentando a ideia de que uma suposta maldição só terminaria quando aquele jogo fosse "encerrado" de fato, com uma vitória em campo sobre o rival.

Na revanche, Erison foi o protagonista. O atacante marcou dois gols e comandou a vitória que, para a torcida, colocou um ponto final no fantasma que rondava o clube há anos.