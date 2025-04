São Paulo abre venda de ingressos para jogo contra o Allianza Lima; veja valores

O São Paulo abriu a venda de ingressos para o jogo de quinta-feira (10) que acontece contra o Allianza Lima pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto será no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Nos últimos dias, a venda abriu para sócio-torcedores. Nesta segunda-feira, os ingressos foram divulgados para todo o restante da torcida. Os preços variam de R$ 75 (setor popular) a R$ 200.

No último jogo disputado no Morumbis, contra o Sport, o São Paulo contou com dois setores fechados por conta dos palcos que foram montados para receber o show da banda de K-pop Stray Kids - que aconteceu no final de semana. Como o jogo contra o Allianza acontece somente na quinta-feira, a estrutura já estará desmontada e o Tricolor pode ter toda a capacidade disponível.

continua após a publicidade

Como de costume, os ingressos podem ser adquiridos de forma online, pelo site spfcticket.net. Não haverá venda presencial.

➡️Zubeldía dispara após expulsão em jogo do São Paulo: ‘Não consigo aceitar’

São Paulo jogará primeiro pela Libertadores em casa nesta temporada (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Allianza Lima

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 75 / R$ 37,50 ½ entrada

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 100 / R$ 50 ½

Arquibancada Leste Lacta> R$ 150 / R$ 75 ½

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 ½

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 100 / R$ 50 ½

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 200 / R$ 100 ½

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 350 / R$ 175 ½

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 350 / R$175 ½

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 ½

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 ½

CAMAROTES

A compra deve ser feita direto com os camarotes

CAMAROTE DOS ÍDOLOS

A partir das 12h de 29/03 até às 21h30 de 10/04 em spfcticket.net > R$ 700

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC

A partir das 12h de 29/03 até às 21h30 de 09/04 em spfcticket.net > R$ 500