Dublador revela fala de Zubeldía durante expulsões em São Paulo e Atlético-MG

São Paulo e Atlético-MG empataram em 0 a 0 no último domingo (6), e o confronto ficou marcado pelas expulsões de Zubeldía, por reclamação, e de Calleri, que cometeu uma falta dura com 14 minutos em campo. O dublador Gustavo Machado revelou o que alguns atletas disseram durante o lance.

A expulsão do técnico aconteceu após falta de Lyanco em cima de Ferraresi, nos minutos finais do primeiro tempo. O zagueiro do Galo já tinha cartão amarelo, e Zubeldía insistiu que o jogador deveria ser punido com o vermelho. O árbitro advertiu o treinador com dois cartões consecutivos e o expulsou. O comandante precisou ser contido na saída de campo.

No caso de Calleri, o atacante foi disputar uma bola com Junior Alonso, mas subiu com o braço aberto e acertou o rosto do zagueiro adversário. O atleta do Atlético-MG ainda precisou de atendimento médico por conta de um corte no rosto.

Calleri jogador do Sao Paulo recebe cartao vermelho do arbitro durante partida contra o Atletico-MG no estadio Mineirao pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

A interpretação do dublador em São Paulo e Atlético-MG:

- Agora o cartão dele. Dá o cartão lá. Em mim tá tudo bem, dá o cartão dele - disse Zubeldía para o árbitro.

- Não, sai, sai, sai. Tranquilo, tranquilo. Dá o cartão para ele! - gritou o técnico enquanto corria para o gramado em direção ao árbitro.

- Irmão eu compreendo, você não chegou nele com essa intenção mas acertou, é vermelho - disse Hulk para Calleri depois do lance da expulsão.

- Mas porquê o vermelho? - perguntou o atacante do Tricolor.

- Mas abriu mano, tá sangrando - comentou Lyanco.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (13). Às 17h30 (de Brasília), o São Paulo recebe o Cruzeiro, no Morumbis. Às 20h30 (de Brasília), o Atlético-MG enfrenta o Vitória, no Mineirão.

Antes disso, as equipes têm compromissos pelos torneios continentais. Pela Libertadores, o São Paulo enfrenta o Allianza Lima, na quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no MorumBis. Na Sul-Americana, o Galo encara o Deportes Iquique, no mesmo dia e horário, no Mineirão.