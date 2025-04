Expulsão de Zubeldía em Atlético x São Paulo tem motivo curioso na súmula

A arbitragem de Atlético-MG e São Paulo, que terminou em 0 a 0, divulgou uma justificativa inusitada para a expulsão de Luís Zubeldía.

O treinador foi expulso após receber o segundo amarelo, aos 45 minutos do primeiro tempo. O fato aconteceu após falta de Lyanco em cima de Ferraresi. O zagueiro do Galo já tinha cartão amarelo, e Zubeldía insistiu que o jogador deveria ser punido com o vermelho.

A explicação do árbitro Ramon Abatti Abel teve relação com "gestos provocadores, debochados e exaltados" por parte do técnico. Zubeldía teria aplaudido de forma irônica após receber o primeiro cartão amarelo, atitude que motivou sua expulsão imediata - de acordo com o registrado na súmula.

- Após tomar cartão amarelo, o mesmo bateu palmas de forma irônica protestando contra a arbitragem. Após ser expulso, entrou em campo em minha direção apontando o dedo em riste, protestando de forma acintosa contra as minhas decisões, precisando ser contido por atletas - escreveu o árbitro.

Além de Zubeldía, Calleri também foi expulso no jogo do Tricolor contra o Galo. O atacante recebeu o vermelho direto após a arbitragem de vídeo analisar uma cotovelado em Junior Alonso. Na súmula, Ramon registrou como "jogo brusco grave".

- Foi culpado de jogo brusco grave. Expulsei de forma direta o referido atleta ao acertar o cotovelo no rosto do seu adversário com uso de força excessiva na disputa de bola. Informo que o atleta atingido necessitou de atendimento médico - destacou o árbitro.

Zubeldía questionou as decisões de arbitragem em jogo contra o Atlético (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Zubeldía disparou contra a arbitragem após o jogo

Luis Zubeldía não poupou palavras para criticar a arbitragem após sua expulsão. O técnico alegou que não seria a primeira vez que o São Paulo teve problemas com a arbitragem de Ramon Abatti Abel.

— Não sei qual critério ele usa, não é a primeira vez que isso acontece com esse árbitro, não é a primeira vez. Você assiste ao jogo aqui, quando jogamos pela Copa... tenho um lance de muito tempo atrás, em que fazem uma falta e é o último homem, porque o jogador ia em direção ao gol, e o árbitro não marcou nada. Tenho muitas dúvidas com esse árbitro. Há coisas que não consigo aceitar, que não suporto, mas é o que é — disse o treinador em entrevista coletiva no Mineirão.

Tanto Zubeldía quanto Calleri são desfalques para o jogo de domingo, dia 13, contra o Cruzeiro no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.