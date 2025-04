São Paulo terá desfalques para desafios na Libertadores e no Brasileirão

O São Paulo empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG neste domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador Zubeldía e o centroavante Calleri receberam cartão vermelho no Mineirão e aumentaram a lista de desfalques do Tricolor.

Os dois não poderão participar do confronto contra o Cruzeiro, no domingo (13), na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo sofre com desfalques e teve que atuar com um time alternativo contra o Galo.

Oscar não foi escalado, pois se recupera de uma contusão na coxa esquerda, Lucas Moura ficou de fora por um trauma na perda direita, e Luiz Gustavo está fora por tempo indeterminado para tratar um tromboembolismo pulmonar. Somado a eles está Pablo Maia, que segue em recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito.

Zubeldía foi expulso por Ramon Abatti Abel após relamar no confronto entre São Paulo e Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Semana importante

Zubeldía terá a missão de repaginar o São Paulo para dois confrontos de peso nesta semana. Na quinta-feira (9), o Tricolor encara o Alianza Lima, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

No domingo (13), os comandados de Zubeldía encaram o Cruzeiro, às 17h (de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão. O São Paulo busca a primeira vitória na competição nacional, pois empatou seus dois primeiros jogos contra Sport e Atlético-MG.

As duas partidas, da Libertadores e Campeonato Brasileiro, estão marcadas para o Morumbis. Zubeldía terá três dias de treinamento para definir quem serão substitutos dos desfalques nos importantes duelos para o futuro do São Paulo na temporada.