Zubeldía dispara após expulsão em jogo do São Paulo: ‘Não consigo aceitar’

São Paulo e Atlético-MG empataram por 0 a 0 no Mineirão, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Zubeldía foi expulso ainda na primeira etapa, após protestar contra uma decisão do árbitro Ramon Abatti Abel.

O fato aconteceu após falta de Lyanco em cima de Ferraresi, nos minutos finais do primeiro tempo. O zagueiro do Galo já tinha cartão amarelo, e Zubeldía insistiu que o jogador deveria ser punido com o vermelho. Ramon Abatti Abel advertiu o treinador com dois cartões consecutivos e o expulsou. O comandante do Tricolor precisou ser contido na saída de campo.

— Não sei qual critério ele usa, não é a primeira vez que isso acontece com esse árbitro, não é a primeira vez. Você assiste ao jogo aqui, quando jogamos pela Copa... tenho um lance de muito tempo atrás, em que fazem uma falta e é o último homem, porque o jogador ia em direção ao gol, e o árbitro não marcou nada. Tenho muitas dúvidas com esse árbitro. Há coisas que não consigo aceitar, que não suporto, mas é o que é — disse o treinador em entrevista coletiva no Mineirão.

Treinador desabafou em entrevsta coletiva (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Histórico de Zubeldía

O treinador recebeu o terceiro cartão vermelho sob o comando do São Paulo. Em 60 partidas como técnico do Tricolor, o argentino acumula 26 cartões amarelos, uma média de 2,1 jogos por cartão.

— Eu sou treinador, não sou chefe dos árbitros. Mas é amarelo, é amarelo claro, é expulsão. Não entendo por que não foi. E não me interessa ser ouvido, não me interessa aparecer na televisão ou nas redes sociais, não me importa nada disso. O que me importa é defender minha equipe, defender os meus jogadores. E mesmo que eu tenha que ser criticado por me fazer ouvir, vou fazer isso, e faria mil vezes, mil vezes vou fazer isso — desabafou o treinador.