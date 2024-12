Saída de estrangeiros pode renovar ‘turma gringa’ no elenco do São Paulo

O São Paulo ainda dá os primeiros passos na montagem do elenco que vai disputar a temporada 2025. Enquanto encaminha um acerto com o lateral Wendell, do Porto, o Tricolor também prepara a saída de alguns nomes da equipe, parte deles da "turma gringa" do clube. Com onze nomes estrangeiros no grupo, o time poderá perder mais da metade deles nesta próxima janela de transferências.

Já nesta reta final de temporada, o São Paulo indica alguns nomes que não devem seguir no elenco do clube ou que ainda não interessam ao técnico Luis Zubeldía e podem ser emprestados no próximo ano. Atualmente, o Tricolor conta com Jamal Lewis, Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Santiago Longo, Bobadilla, Michel Araujo, Galoppo e Calleri integrados ao elenco principal, além de Orejuela e Jhegson Méndez, que foram emprestados na temporada e retornaram ao time neste fim de ano.

Apesar de não terem anúncios e pronunciamentos oficiais, alguns desses nomes demonstram que não devem seguir. Jamal Lewis chegou para a lateral esquerda, não correspondeu e se lesionou de forma mais séria, o que deve antecipar sua saída da equipe.

Orejuela atuando em São Paulo x Corinthians. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Também lateral, Orejuela tem contrato até o fim do Paulistão. Caso não tenha sua saída antecipada, pode ficar no clube até o fim estabelecido no acordo. Porém, dese que voltou de empréstimo, não atuou pelo clube.

Galoppo também se recupera de uma lesão mais leve atualmente, mas as sondagens recebidas pelo São Paulo sobre ele devem se intensificar ainda mais, já que o meia busca mais minutos em campo. Ainda no meio, Méndez também foi emprestado e não teve sequência quando retornou. Tem contrato até o fim do ano que vem e pode mais uma vez sair por empréstimo.

O setor central é o que mais pode ser afetado, já que Santi Longo segue sem muitos minutos em campo e também tem futuro incerto. De todos os nomes, Bobadilla é o único que pode ter sua saída associada a uma oportunidade de mercado boa para o clube, que vê o atleta valorizado no cenário do futebol sul-americano. Arboleda é mais um que tem nome forte no mercado e chegou a ter o nome vinculado ao Cruzeiro, mas ainda sem avanços significativos.

Alan Franco atuando pelo São Paulo em jogo contra o Santos no Paulistão 2023. (Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

Do elenco gringo, Alan Franco segue muito valorizado na defesa e virou titular incontestável nesta reta final de ano. Ferraresi, apesar de correr por fora na disputa, é um nome forte para o elenco e tende a seguir, assim como Michel Araujo no meio.

No ataque, Calleri é certamente uma das maiores prioridades do São Paulo e seguirá no clube na próxima temporada. O camisa 9 terminou 2024 em baixa e biscará um próximo ano com mais participações em gols da equipe.

Apesar das particularidades vividas nas situações dos atletas, é difícil que esse movimento de saída aconteça, de fato, com todos os estrangeiros citados. Nomes como Santi Longo, por exemplo, estão emprestados até o meio do ano que vem e pode, ainda, se tornar uma peça importante no elenco de Zubeldía.

Mesmo assim, o cenário da possibilidade de saídas de atletas de fora do Brasil pode abrir espaço para o São Paulo observar e se posicionar no mercado sul-americano. Ou, quem sabe, dar mais espaço para os nomes que surgem das divisões de base e podem contribuir na formação do elenco de 2025.