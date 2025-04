Rogério Ceni, Richarlyson e Dorival: como estão as pendências do São Paulo

O São Paulo apresentou o balanço financeiro da temporada 2024 no início da semana. No relatório, o Tricolor atualizou a situação de pendências relacionadas a acordos trabalhistas e cíveis. Entre os casos listados estão nomes como Dorival Júnior, Rogério Ceni, Daniel Alves e até mesmo Richarlyson.

continua após a publicidade

Entre 2023 e 2024, essas pendências caíram de R$ 71,5 milhões para R$ 55,8 milhões — uma redução de R$ 15,7 milhões. O maior valor individual é referente à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), cerca de R$ 25 milhões.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Por outro lado, o clube conseguiu quitar dívidas com ex-atletas como Tiago Volpi, Jucilei e Vitor Bueno, o que pode representar um alívio no caixa pensando no balanço da próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo tem sinal positivo sobre retornos de Lucas Moura e Pablo Maia

Um dos casos que mais chama atenção é o de Daniel Alves. Além de o clube ainda estar quitando os valores acordados com o ex-jogador, recentemente absolvido em uma acusação de abuso sexual na Espanha, há também valores pendentes com Dinorah Santa Ana Bastos, sua esposa. A pendência refere-se à rescisão contratual firmada em 2021, que previa o pagamento parcelado ao longo dos anos.

São Paulo está acertando valores com Ceni (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Veja a comparação dos valores pendentes do São Paulo entre 2023 e 2024

(Foto: Divulgação/ São Paulo)

Balanço orçamentário do São Paulo explica cenário

O clube encerrou a temporada com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Em relação ao balanço orçamentário de 2023, o Tricolor apurou um aumento de R$ 301,5 milhões na dívida.

continua após a publicidade

O balanço também analisou as despesas relacionadas a benefícios, salários e demais custos envolvendo jogadores, comissão técnica e equipe de apoio. No total, esses gastos somaram R$ 204 milhões.

O balanço orçamentário do São Paulo foi aberto com uma contextualização sobre o cenário vivido na temporada 2024. No documento, foi destacado que a moeda nacional sofreu um processo de desvalorização, o que impactou diretamente as entidades esportivas.

Fatores de mercado como o aumento da taxa básica de juros, em níveis superiores a 13%, aliado aos

reflexos do período de pandemia, também foram citados como ponto a ser levado em consideração.

O balanço alegou que o São Paulo continuou ampliando sua capacidade de gerar e arrecadar receitas. Houve um crescimento de 7,51% na receita bruta anual em comparação com o que foi registrado no exercício de 2023. Foram destacados crescimentos em áreas específicas: as receitas do complexo social aumentaram 29,94%, enquanto as receitas relacionadas ao estádio tiveram uma alta de 69,39%.