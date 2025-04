Manchester City está de olho em meio-campista ex-São Paulo, diz jornal

O Manchester City de Pep Guardiola prepara uma renovação de seu elenco para a próxima temporada. Pensando nisso, os Cityzens planejam uma estratégia agressiva no mercado de transferências no verão europeu, e Gabriel Sara, ex-São Paulo e atualmente no Galatasaray, agrada a comissão do clube inglês, de acordo com informações do 'Foot Mercato'.

Ainda segundo o portal, primeiros contatos já foram realizados entre o staff do jogador de 25 anos e os dirigentes do Manchester City, que ainda precisa chegar a um acordo com o clube turco para sua liberação. O clube inglês deve ter uma reformulação em seu plantel, com a saída de alguns atletas já confirmadas como a de De Bruyne, que não renovou seu contrato. O Lance! apurou a informação, e não há nada confirmado no momento, apenas especulações internas.

São Paulo pode lucrar com ida de Gabriel Sara ao Manchester City

Em caso de venda do ex-São Paulo do Galatasaray para o Manchester City, Gabriel Sara pode render lucros extras para o clube paulista. De acordo com o mecanismo de solidariedade da Fifa, os clubes formadores dos atletas têm direito a 5% do valor da transferência se ele for entre países - que seria o caso. Em 2022, Gabriel Sara foi vendido do São Paulo ao Norwich City, da Inglaterra, por cerca de 11 milhões de libras.

Gabriel Sara pelo Galatasaray na temporada

Gabriel Sara na vitória do Galatasaray sobre o Elfsborg pela Uefa Europa League (Foto: Divulgação)

Titular do Galatasaray, Gabriel Sara é peça importante na temporada atual. O time é líder do Campeonato Turco com cinco pontos de vantagem para o Fenerbaçhe, segundo colocado. O brasileiro já atuou como primeiro volante, meio-campista de armação e até pelos lados do campo, provando sua polivalência. Essa característica é muito valorizada pelo Manchester City de Pep Guardiola, e pode er um dos fatores determinantes para o interesse. O jogador tem dois gols e oito assistências em 41 jogos na temporada.