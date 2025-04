São Paulo recebe Campeonato Brasileiro de Futebol de PC; veja datas e horários

A cidade de São Paulo receberá em maio a temporada 2025 do Campeonato Brasileiro de Futebol de PC, com equipes que disputam a 1ª e 2ª divisão. A disputa será entre os dias 12 e 18 de maio e as partidas acontecerão no Campo de Futebol do Centro Paralímpico de Treinamento Brasileiro (CTP), localizado na Rodovia dos Imigrantes, na capital paulista.

A competição reúne atletas com paralisia cerebral, decorrente de sequelas de traumatismo crânio-encefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. No total, são três classes que disputam o campeonato nacional, a FT1, FT2 e FT3.

A divisão das classes, também chamadas de classificação funcional, levam em consideração os graus de comprometimento dos atletas e demarcam a variação do impacto na performance dentro de campo. FT3 é a mais leve, enquanto a FT1 reúne os jogadores com condições mais severas.

Campeonato Brasileiro de Futebol de PC 2025 acontecerá em São Paulo. (Foto: Instagram/@andenarede)

Veja A programação do campeonato

Antes da disputa das partidas, os atletas participante serão submetidos ao Painel de Classificação, onde serão submetidos a uma avaliação que define a classe de disputa. A organização da competição ressalta que as avaliações podem ser refeitas ao longo da disputa.

Após o painel de avaliação nos dias 12 e 13 (pela manhã), os jogos iniciam a partir das 16h do dia 13 de maio. As últimas partidas acontecem às 11h do dia 18, seguida da cerimônia de premiação. A janela de horário das partidas acontece entre 8h e 18h30, com intervalos de 1h30 entre os confrontos.

continua após a publicidade

Regras de inscrição no futebol de PC

A organização define alguns documentos que devem ser entregues no processo de avaliação funcional. São necessários o documento de identidade com foto, declaração de diagnóstico para a classificação da Associação Nacional de Desporto para Deficientes (Ande) assinada e carimbada pelo médico, além laudos médicos e exames complementares.

Caso o atleta não apresente a declaração de diagnóstico ou os laudos médicos com exames assinados, o jogador será automaticamente excluído da competição. A organização ainda divulgará os horários específicos de avaliação de cada uma das classes.