São Paulo tem sinal positivo sobre retornos de Lucas Moura e Pablo Maia

Lucas Moura e Pablo Maia estão avançando cada vez mais nos seus tratamentos e o retorno dos dois ao São Paulo pode estar mais perto do que se pensa.

Zubeldía, após a vitória sobre o Náutico, revelou que a expectativa é contar com Lucas Moura treinando com bola já na reapresentação do elenco, nesta quarta-feira (30).

A tendência é que o camisa 7 esteja à disposição para o confronto contra o Fortaleza, na sexta-feira (2), no MorumBIS. Caso não reúna condições até lá, o retorno deve ocorrer na próxima semana.

O São Paulo chegou a considerar levar Lucas para o banco contra o Náutico, mas a comissão técnica tem adotado cautela e só pretende relacionar atletas quando estiverem totalmente recuperados.

- Tenho umas oito preocupações. Imaginem como está minha cabeça. Não sei o que aconteceu com nenhum deles, mas espero que não seja nada grave. Lucas, amanhã (quarta) é possível que treine com bola e vamos avançando no período de transição. Prefiro falar dos que estão em condições - disse Zubeldía.

Já em relação a Pablo Maia, o cenário também é otimista. Em fevereiro, o volante passou por uma cirurgia no tornozelo e, inicialmente, havia a possibilidade de retorno apenas após o primeiro semestre.

A recuperação tem superado as expectativas. O clube já considera certa a volta do jogador antes da pausa para o Mundial de Clubes, em junho, e não descarta que ele esteja disponível ainda neste mês. Assim como no caso de Lucas Moura, o São Paulo seguirá adotando total cautela durante o processo.

Pablo Maia no treino do São Paulo no CT da Barra Funda (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja lista de desfalques do São Paulo

Pablo Maia – Transição após cirurgia no tornozelo direito

Lucas – Transição após trauma no joelho direito

Oscar – Transição após lesão na região posterior da coxa esquerda

Luiz Gustavo – Tromboembolismo pulmonar

Arboleda – Sobrecarga muscular na coxa esquerda

Calleri – Cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Henrique – Lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo

Igor Vinícius – Lombalgia

Ferreirinha – Sobrecarga muscular na coxa esquerda

Alan Franco - Preocupação