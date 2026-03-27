Tetê encanta Roger Machado e pode ganhar espaço no São Paulo

Tetê, revelado na base do São Paulo, caiu nas graças de Roger Machado e pode começar a ganhar mais espaço ainda no profissional. Revelado na base tricolor, começou a treinar com os mais experientes ainda no comando de Hernán Crespo. Com um jogo pelo profissional, ainda com o argentino, chamou atenção de Roger ainda nos primeiros dias do novo treinador tricolor.

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Muito disso diz respeito as características de Tetê. Roger entende que ele é um atleta que sabe enfrentar o adversário, "sem medo do zagueiro adversário".

Incisivo nos cruzamentos, Tetê tem contrato até 2029 e se caracteriza pela velocidade e pela força nos duelos individuais. A pressão que o jogador faz na equipe adversária também chamou atenção do técnico.

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Tetê foi revelado na base do São Paulo (Foto: Divulgação)

Roger Machado estuda integrar mais ainda Tetê

O São Paulo volta a campo no dia 1º de abril, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O Lance! ouviu que deve ser a primeira oportunidade de Roger Machado jogar com um sistema que se adapta mais. Ainda não é certo que Tetê será opção entre os titulares, mas o treinador está olhando com bastante atenção para o jogador.

Tetê foi destaque no Sub-20

Tetê foi destaque na temporada Sub-20 do São Paulo no ano passado, sob o comando de Allan Barcellos. O jogador acumulou 40 partidas no sub-20, com três gols e cinco assistências, inclusive é um dos nomes que entrou no radar do profissional justamente pelo desempenho.