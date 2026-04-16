Maik perde espaço no São Paulo: o que está por trás da decisão

A ausência de Maik nas últimas listas de relacionados do São Paulo tem chamado atenção. Após encerrar a última temporada em alta, com elogios de Hernán Crespo, o lateral-direito soma cinco jogos seguidos fora das convocações.

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O Lance! apurou que não há qualquer questão extracampo ou envolvendo empresários, como chegou a ser especulado nas redes sociais. A perda de espaço está ligada, neste momento, ao rendimento apresentado nos treinamentos.

Roger Machado tem acompanhado de perto a situação e mantém diálogo com o jogador. Internamente, a avaliação é de que houve uma queda de desempenho, embora o atleta já apresente sinais de recuperação e volte a disputar espaço no elenco. A condição física e o desempenho diário nos treinos são fatores determinantes nesse processo.

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Na última partida do São Paulo, pela Copa Sul-Americana, Lucas Ramon foi o titular na posição. Para o confronto contra o Vasco, ele está suspenso, e Cédric Soares surge como principal opção para a lateral-direita.

Maik perde lugar no São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Roger falou sobre Maik na última coletiva de imprensa

Maik foi assunto na última coletiva de imprensa de Roger Machado. O técnico justificou justamente que se trata de uma questão técnica e do que é visto dentro dos treinos.

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- Não há outra resposta além da que eu dei na última coletiva. Essas são minhas escolhas para o momento, parte de alguns princípios. Eu respeito a trajetória dos atletas dentro do clube, aqueles que vêm de outros lugares, mas a história de cada atleta começa a ser contada a partir do momento que eu chego. Isso vai depender da disponibilidade no dia a dia e de quem mostrar que merece uma oportunidade - destacou Roger Machado.