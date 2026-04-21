O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Juventude em jogo que acontece nesta terça-feira, dia 21 de abril, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil. Vale destacar que o Tricolor estreia nesta fase da competição.

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Com Rafael no gol, a defesa de Roger Machado não conta com grandes surpresas. LLucas Ramon, Rafael Toloi, Alan Franco e Wendell foram as escolhas. Por outro lado, o meio-campo se tornou uma questão. Sem Marcos Antonio e Bobadilla, que eram as principais opções, Roger Machado precisou mudar sua estratégia.

Luan, Danielzinho e Cauly completam o sistema, contando com Artur, Luciano e Calleri no ataque.

São Paulo chega pressionado por conta da oscilação de resultados, com bastante pressão por parte da torcida em cima do trabalho de Roger Machado. O Tricolor vem de uma derrota por 2 a 1 contra o Vasco, sofrida de virada.

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O Juventude disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Caxias está na 11ª colocação da tabela, mas vem de vitórias recentes contra o Goiás e o CRB.

A bola rola no estádio do Morumbis, a partir das 19h15 (de Brasília).

São Paulo x Juventude

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Roger Machado, treinador do São Paulo, chega pressionado (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress)

Escalação do São Paulo

O São Paulo chega escalado com Rafael; Lucas Ramon, Rafael Toloi, Alan Franco e Wendell; Luan, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.