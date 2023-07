No 'day after' da derrota para o Corinthians no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo viu a janela de transferências pautar o seu noticiário, com clubes do exterior demonstrando interesse em alguns dos seus valores. Prestes a vender Claudinho e Wendel para o Flamengo, o Zenit sonda os valores que o Tricolor quer para contratar Nestor. Além disso, empresários representando um clube japonês também buscaram mais informações sobre Erison. No rescaldo do clássico, o time se reapresentou no CT da Barra Funda com Calleri iniciando tratamento e mais uma contusão para Dorival Júnior. Confira as notícias!



NESTOR NA RÚSSIA?



O Flamengo negocia as contratações de Claudinho e Wendel. Isso é conhecido já. O que veio à tona nas últimas horas é que, em vias de aceitar a proposta do time carioca por dois dos principais meias de seu elenco, o Zenit, da Rússia, abriu o radar para buscar reposições. E um dos alvos que entrou na mira é o de Rodrigo Nestor, uma das principais revelações atuais das categorias de base do São Paulo.



JAPONESES PROCURAM BOTAFOGO PARA SONDAR ERISON



O São Paulo ficou muito perto de perder um jogador do elenco nos últimos dias. Isso porque empresários representando um clube japonês que não foi revelado procuraram o Botafogo e sondaram a situação do atacante Erison, emprestado pelos cariocas aos paulistas até o final do ano.



CALLERI INICIA TRATAMENTO



Menos de 24 horas de perder para o Corinthians no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo se reapresentou na tarde desta quarta-feira (26) no CT da Barra Funda, já de olho no confronto ante o Bahia, às 11h (de Brasília) de domingo (30), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. E a expectativa do dia ficou por conta de Calleri.



