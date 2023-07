Na comemoração do gol, Luciano foi em direção à torcida do Corinthians e chutou a bandeirinha de escanteio do Alvinegro. Após a ação, jogadores do time da casa e até o técnico Vanderlei Luxemburgo foram tirar satisfação com o atacante do São Paulo. Em campo, o Corinthians venceu o Tricolor por 2 a 1, com dois gols de Renato Augusto.