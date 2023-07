Menos de 24 horas de perder para o Corinthians no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo se reapresentou na tarde desta quarta-feira (26) no CT da Barra Funda, já de olho no confronto ante o Bahia, às 11h (de Brasília) de domingo (30), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. E a expectativa do dia ficou por conta de Calleri.



Substituído aos 24 minutos de jogo em Itaquera, o atacante seguiu no Reffis com dores no posterior da coxa direita e, segundo o clube, seguirá em avaliação diária para acompanhar a evolução da recuperação.