O São Paulo perdeu para o rival Corinthians por 2 a 1 no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na terça-feira (25), em Itaquera. Mas o assunto do jogo foi o atacante Luciano, que após o seu gol (então o de empate) correu em direção à torcida do rival. Em seguida deu uma voadora na bandeirinha de escanteio. O problema é que no estádio corintiano o artefato carrega justamente o símbolo do clube alvinegro, o que desencadeou uma reação em cadeia: torcedores revoltados passaram a atirar objetos em campo, um sapato por exemplo, gandulas xingando o jogador do São Paulo e atletas do clube de Parque São Jorge indo tirar satisfação.



Depois de tudo isso, Luciano recebeu o cartão amarelo de Sampaio. Foi o único 'punido pela arbitragem', fato que desagradou o elenco tricolor. Após a partida, o lateral-direito Rafinha foi uma das vozes a se posicionar a favor do companheiro de equipe. Confira!